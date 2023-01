Wolven binden zich aan mensen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er is lang gedacht dat de capaciteit van honden om zich aan mensen te binden pas ontstond nadat ze gedomesticeerd waren. Maar onderzoek van wolven die als pup door mensen werden opgevoed, suggereert dat die capaciteit al in de wolf aanwezig was. Wolven herkennen hun verzorger en voelen zich bij hem of haar meer op hun gemak dan bij iemand anders. De aanwezigheid van hun vertrouwenspersoon heeft een kalmerend effect op hen. Volgens het verslag in Ecology and Evolution moet de eigenschap de cohabitatie met de mens, die tot de hond leidde, vergemakkelijkt hebben.