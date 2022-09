Wim Rutten – Geen aannemers

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens het Groot Woonrapport van De Morgen, een ranking van de Vlaamse gemeenten op basis van parameters over wonen, is het nergens beter wonen dan in Kinrooi. Vooral de kwaliteit van de Kinrooise woningen blijkt voortreffelijk. ‘Mensen bouwen hier vaak nog zelf hun huis en laten dat niet over aan aannemers’, verklaart plaatsvervangend burgemeester Wim Rutten (CD&V). De Limburgse gemeente telt ook uitzonderlijk veel sociale huisvesting. Limburg domineert de top van het Woonrapport.