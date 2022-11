Weerbare foetus

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een foetus zweeft in een vruchtwaterzak en is via zijn navelstreng verbonden met de moederkoek, waaruit hij zijn voeding haalt. Beschadiging van de fragiel lijkende vruchtwaterzak zou een belangrijke oorzaak zijn van spontane abortus en premature geboorte. Onderzoek gepubliceerd in Science Signaling toont aan dat speciale cellen uit de afweer van de foetus zelf bijspringen als de binnenkant van de vruchtwaterzak beschadigd dreigt te worden. Die macrofagen zouden een eenvoudige vorm van wondheling stimuleren en zo erger vermijden.