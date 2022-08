Wachten op Nancy

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De voorbije week werd druk gespeculeerd of Nancy Pelosi tijdens haar Aziëtrip Taiwan zou durven aan te doen. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wil met een bezoek de Amerikaanse steun aan Taiwan benadrukken, dat door China beschouwd wordt als een ‘opstandige provincie’. Pelosi geldt al lang als een critica van het Chinese regime.

Taiwan heeft alvast niet gewacht op Pelosi voor zijn jaarlijkse Han Kuang-oefeningen. Al sinds 1984 houdt het Taiwanese leger elk jaar manoeuvres waarbij het de aanval van een vijandelijke mogendheid op de hoofdstad Taipei simuleert. De oefeningen zijn dit jaar des te relevanter. Door de Russische aanval op Oekraïne – en de Chinese bereidheid Rusland daarbij te steunen – groeit in Taiwan de angst dat ook China een invasie overweegt.

Het is maar de vraag of Joe Biden de voortvarende aanpak van zijn partijgenote apprecieert. De Amerikaanse president vermeldde meermaals dat de Amerikaanse legertop gekant is tegen het bezoek.