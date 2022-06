Vulkaanuitbarsting

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op 15 januari 2022 barstte de Hunga-vulkaan op de Tonga-Eilanden uit. Het was de zwaarste vulkaanexplosie op de aarde in meer dan honderd jaar. Seismoloog Thomas Lecocq van de Koninklijke Sterrenwacht van België was een van de 76 auteurs van een publicatie in Science die alle meetgegevens van de uitbarsting analyseerde. De explosie werd gehoord tot in Alaska, 10.000 kilometer verderop. Ze veroorzaakte storingen van allerlei processen, waaronder de productie van akoestische zwaartekrachtgolven. Die cirkelden in de zes dagen na de uitbarsting drie keer rond de wereld. Op verschillende plaatsen waren er tsunami’s.