Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vervangt Marine Le Pen

Jordan Bardella volgt Marine Le Pen op als hoofd van Rassemblement National. Het Europarlementslid geldt al jaren als de toekomst van de extreemrechtse partij. Franse media speculeren dat hij in 2027 presidentskandidaat wordt. Het is de eerste keer dat de partij niet door een Le Pen wordt geleid, al is Bardella wel samen met een nicht van Marine Le Pen.