Volodos & Kissin Flagey, Brussel

Arkadi Volodos en Jevgeni Kissin verschillen een jaar in leeftijd. De ene is geboren in Sint-Petersburg, de andere in Moskou. Allebei wonen ze niet meer in Rusland. Allebei hebben geen hoge pet op van wedstrijden – noch van Poetins oorlog. Allebei werden ze beroemd om hun virtuositeit. Tot zover de gelijkenissen. Hun carrières als pianist verliepen heel verschillend. Volodos was enkele jaren zanger en dirigent voordat hij zich volledig aan de piano wijdde. Kissin begon al op tweejarige leeftijd piano te spelen en werd beschouwd (en verhandeld) als wonderkind. Zijn leven leek nagenoeg volledig bepaald door de piano, al schreef hij ook Jiddische gedichten en verhalen en sloeg hij aan het componeren. Voor Kissin is Bach de ultieme held, terwijl Volodos zich de laatste tijd meer toelegt op de Duitse romantiek. Benieuwd wat dat geeft in Flagey.