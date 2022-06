Vlaemsch (chez moi) Eastman/KVS/De Munt, Brussel

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de nacht van 14 op 15 juni trippelen de Ratas del viejo Mundo – Spaans voor ‘ratten uit de oude wereld’ – uit hun repetitiehol. Gewapend met gouden stemmen, luiten en percussie rept het collectief, dat een van de beste uitvoerders van oude muziek is, zich naar de bühne van de KVS. Te midden van asgrijze sculpturen – mensen, dingen en dieren, gemaakt door Hans Op de Beeck en geïnspireerd door de vijftiende eeuw in Vlaanderen – brengen de ‘ratjes’, aangevoerd door luitist Floris De Rycker, elegante muziek die herinnert aan de polyfonie uit die vijftiende eeuw. Zo creëren ze een soundscape voor taferelen over liefhebben en lijden, toen en nu, die regisseur Sidi Larbi Cherkaoui laat uitbeelden door dertien dansers. Vanaf deze zomer leidt Cherkaoui het Ballet du Grand Théâtre de Genève . Deze ode aan de helende schoonheid die al eeuwen in dit land gemaakt wordt, is zijn niet te missen afscheid.