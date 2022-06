Valerie Van Peel – Verlaat politiek

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

© BELGA

Het N-VA-Kamerlid stopt in 2024 met politiek. Ze is ontgoocheld over de politieke zeden en over hoe weinig impact ze kon hebben in het parlement. ‘Het systeem zit vast’, schrijft Valerie Van Peel op de sociale media. ‘Tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond.’ Van Peel wist de verjaringstermijn voor kindermisbruik op te trekken en probeerde asbestslachtoffers meer rechten te geven. Dat ook dat laatste, pijnlijke dossier verzandde in politieke spelletjes, hakte erin.