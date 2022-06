Umicore, Maai Mei Niet en Poverello: Knack wint 2 Belfius Persprijzen én De Loep

Opnieuw wint Knack-redacteur Kristof Clerix een Belfius-persprijs, de voornaamste journalistieke bekroning in Vlaanderen. ‘Een indrukwekkend werkstuk met een reeks ontnuchterende vaststellingen’, noemde de jury zijn reportage over looduitstoot bij Umicore in Hoboken, een samenwerking met VRT Pano. Clerix en zijn collega’s van de openbare omroep groeven in vier decennia aan verslagen, archieven en beeldmateriaal.

Ook Knack-journalist Simon Demeulemeester won een Belfius-persprijs, in de overkoepelende categorie Coup de Coeur, voor bijzondere projecten met maatschappelijke impact. ‘Maai Mei Niet’ groeide uit tot een fenomeen. Tienduizenden laten hun tuin voortaan ongemoeid in mei, of beter nog: maaien het hele jaar door minder of slechts delen van hun gazon. Een weldaad voor de insectenpopulatie.

Bovendien ging ook de Loep, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland, naar een Knack-verhaal. Ruben en Marieke Brugnera wonnen de categorie ‘controlerende onderzoeksjournalistiek’ voor hun artikel over wantoestanden bij daklozenorganisatie Poverello. ‘Originele onderzoeksmethodes en een goede toepassing van undercoverjournalistiek’, prees de jury. Broer en zus Brugnera werkten voor hun onthullende stuk samen met Le Vif en de RTBF.

Simon Demeulemeester © National