Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Neemt ontslag

De topvrouw stapt op na aanhoudende wantoestanden in de kinderopvang. Ondanks eerdere klachten, liep het opnieuw mis in crèches in Keerbergen en Oudenaarde. In februari overleed ook al een baby in een Gentse kinderopvang. Directeur Bruno Vanobbergen neemt over tot een opvolger is gevonden.