Tip van de week – Podium – The Black-Yellow-Red Trilogy NTGent, Gent

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Luk Perceval is de man van de marathons. In 1997 vertimmerde hij met hulp van Tom Lanoye de koningstragedies van Shakespeare tot het acht uur durende stuk Ten Oorlog. Anno 2022 presenteert Perceval TheBlack – Yellow – Red Trilogy. Deze vijf uur durende marathon toont de rampen die ons land hebben getekend. De ruggengraat is niet de taal maar een snookertafel. In Black, dat inzoomt op de koloniale periode, hangen lianen en een regenmachine boven de tafel. In Yellow, over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, is die tafel een podium voor vaandeldragers. In Red, dat zich afspeelt op 22 maart 2016, is de tafel gebroken en omgeven door stofwolken. Frank Focketyn, Bert Luppes, Lien Wildemeersch en Chris Thys maken van Black, Yellow, Red geweldig theater over het geweld dat België pleegde en incasseerde.