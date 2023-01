Theater Creature / Opera Ballet Vlaanderen, Antwerpen

‘De hoofdrol wordt gedanst door iemand die technisch ijzersterk is én bereid is te breken’, vertelt de Brits-Indiase choreograaf Akram Khan in de trailer van Creature, een remake van het stuk dat hij in 2021 bij het English National Ballet maakte. Khan voert een machteloos wezen op dat door militairen op de Noordpool wordt blootgesteld aan extreme situaties. De missie: onderzoeken in welke niet-aardse omstandigheden de mens kan bestaan. Het wezen ondergaat extreme kou, hitte en mentale beproevingen. Philipe Lens vertolkt het wezen. De 29-jarige Lens is een van de beste dansers bij het ensemble. Hij koppelt technische virtuositeit feilloos aan tederheid en bezieling. Lens schitterde onder meer in Faun, een sierlijke choreografie van Sidi Larbi Cherkaoui. In Creature danst hij groots terwijl hij als personage gekleineerd wordt.

21.01 – 12.02