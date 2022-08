Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de vroege zeventiende eeuw begonnen de Engelsen Noord-Amerika te koloniseren. Over de ontheemding die ze in het onbekende landschap van Virginia en New England ervoeren, de ontberingen die ze er ondergingen en het rigide geloof waarop ze leunden, zijn uitputtende historische werken geschreven. Bespaar uzelf de moeite die te lezen: alles zit vervat in The Witch, het folkloristische horrorverhaal waarmee Robert Eggers (The Lighthouse, The Northman) in 2015 meesterlijk debuteerde.

Het verhaal begint wanneer William zich na een religieus dispuut afscheidt van zijn medepioniers in New England en met zijn vrouw en vier kinderen aan de rand van een donker woud gaat wonen. Op hun nieuwe boerderij wordt een baby geboren, die kort daarop verdwijnt. Terwijl de maïs op hun akker verdort en het kwaad hen vanuit het woud beloert, trekken paranoia en wederzijdse verdachtmakingen het gezin vervolgens tergend traag uit elkaar. De oudste dochter Thomasin (een heel geloofwaardige Anya Taylor-Joy, ondertussen bekend van The Queen’s Gambit) wordt in het bijzonder geviseerd: als mooie, seksueel ontwakende jonge vrouw staat zij in de ogen van haar familie voor de aardse verlokkingen waarmee de duivel ons verleidt. Is zij de heks uit de titel? Zelf beweert ze van niet, maar laat liegen nu net een hobby van de duivel zijn.

De horror in The Witch spruit niet voort uit jump scares of uitgekauwde trucjes, wel uit sfeer en stijl. Met maniakaal oog voor detail wordt de wereld van de zeventiende-eeuwse kolonisten en hun strijd met de natuur tot leven gewekt. Eggers werkt alleen met kaarsen en natuurlijk licht en put de dialogen uit dagboeken, brieven en kronieken uit die tijd. Hij plaatst de camera ongemakkelijk dicht op de huid van zijn personages – dreigend boven hen als het noodlot, of pal voor hen als de spiegel waarin ze vroeg of laat zullen moeten kijken. Want bovenal is The Witch een familiedrama, vol zelfhaat, verwijten en frustraties. The Witch toont hoe tegenslagen het sluimerende conflict in elke relatie kunnen doen oplaaien en zaait voortdurend twijfel over de echte bron van het kwaad: komt het van een bovennatuurlijke kracht uit het woud, of zit het in het hart van deze vrome pioniersfamilie?