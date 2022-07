Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De grofgebekte radiodeejay Jack (Jeff Bridges) raakt aan lagerwal nadat hij een luisteraar ertoe heeft aangezet om in een restaurant een moorddadige raid te plegen. Daarbij vallen zeven doden, onder wie de vrouw van ene Parry (Robin Williams), die daarna ook zijn portemonnee en zijn gezond verstand kwijtspeelt. Drie jaar later ontmoeten beide mannen elkaar en brengen ze loutering in elkaars miserabele leven. Monty Python-animator Terry Gilliam doseert hier zijn exuberante regiestijl en tekent voor een surreëel en duisterkomisch sprookje over sociale onmacht en rode ridders in Manhattan. De betreurde Robin Williams is indrukwekkend en ontroerend als de mesjogge zwerver Parry, die gelooft dat de Heilige Graal zich in de woning van een rijke pief in Manhattan bevindt. Verreweg de meest romantische, humane en hartveroverende film van gekke Gilliam.