De tv-kijker die maar niet genoeg krijgt van ‘pastoors’ die hun bijbel ver te buiten gaan, beleeft gouden tijden. Er waren al docureeksen als Keep Sweet: Pray and Obey en Pray, Obey, Kill (respectievelijk van Netflix en HBO). Het zesdelige drama The Congregation is gebaseerd op dezelfde gebeurtenissen als die laatste true crime: de moord in het Zweedse dorpje Knutby, tot de ontbinding in 2016 de thuisbasis van een hechte pinkstergemeenschap. De schutter beweerde dat God het haar had opgedragen, in text messages. U maakt in The Congregation kennis met Anna, die verhuist naar Knutby om zich daar aan te sluiten bij de sektarisch geleide plaatselijke kerk. Hoe langer de zoekende twintiger er verblijft, hoe duidelijker het wordt dat achter de façade van liefde en saamhorigheid geen God schuilt, maar een duivel.