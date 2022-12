Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het mannelijk geslachtshormoon testosteron rekruteert macrofagen uit onze afweer om tumorcellen in de bijnieren aan te vallen. Bijnieren produceren de voorlopers van testosteron. Een gevolg is dat vrouwen meer last hebben van kanker in de bijnieren dan mannen. (Science Advances)