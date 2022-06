TaxiWars Het Depot, Leuven

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Zou het nu dan echt kunnen lukken, na eindeloos uitstellen en herboeken? Het album Artificial Horizon is ondertussen anderhalf jaar uit, maar na een korte lentetournee komt TaxiWars nu pas goed onder stoom. dEUS-zanger Tom Barman, saxofonist Robin Verheyen, bassist Nic Thys en drummer Antoine Pierre trekken ruim zes jaar na Fever het klankenspectrum open met toetsen, achtergrondstemmen en filmsamples, en tegelijk blijven de composities kort en snedig. Nu eens hoor je er echo’s van dEUS ten tijde van Vantage Point in, dan weer bevreemdende introspectie – en onder dat alles de opstijgende hitte van een stadstrottoir in augustus, terwijl er hiphop uit een venster waait. Het werkt live uitstekend. Overvol concertaanbod of niet: pikt u dit nu maar mee, in Leuven (09/06), Kortrijk (21/06), Sint-Niklaas (22/06) of in augustus op Jazz Middelheim.