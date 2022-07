Ontstekingsremmers kunnen de gevolgen van hersenschade beperken.



In een wereld vol auto- en andere ongevallen neemt het aantal traumatische hersenletsels toe. Die kunnen allerlei problemen uitlokken, dementeringsverschijnselen inbegrepen. Vaak zijn ze een gevolg van ontstekingsreacties, waar weinig aan te doen is.

Een ploeg rond immunoloog Matthew Holt (VIB/KU Leuven) is er nu in geslaagd om, alvast bij muizen, de ontstekingsreacties aan te pakken, zo meldt ze in Nature Immunology. Door middel van een virale vector bracht ze een stukje DNA met informatie over het eiwit interleukine-2 naar de hersenen. Dat eiwit is cruciaal voor de productie van de juiste ontstekingsremmers, maar omdat het moeilijk in de hersenen raakt, heeft het er doorgaans een bescheiden werking. Met de nieuwe aanpak kan dat natuurlijke euvel omzeild worden.

De verhoogde plaatselijke productie van het eiwit mondde uit in een vertienvoudiging van de T-afweercellen in de hersenen, die de ontstekingen kunnen bestrijden. Bij proefmuisjes bleek het systeem in staat om de gevolgen van hersenschade te beperken. De methode zou zelfs nuttig kunnen zijn om natuurlijke mentale aftakeling tegen te gaan. Ze moet nog op mensen getest worden.

Beeldvormingsexpert Daniele Bertoglio (UAntwerpen) en zijn collega’s rapporteren in Science Translational Medicine dat ze een techniek ontwikkeld hebben om ophopingen van schadelijke eiwitten in de hersenen die leiden tot de ziekte van Huntington, zichtbaar te maken. Het moet de diagnose van de ziekte vergemakkelijken. Huntington is een aandoening waarbij hersencellen afsterven, wat gepaard gaat met motorische en cognitieve stoornissen.