De adviseur van ex-president Donald Trump is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens minachting van het Congres. Bannon weigerde te verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. In afwachting van zijn beroep blijft Bannon vrij. Zijn veroordeling zet de zaken op scherp voor Trump, die ook is opgeroepen door de parlementscommissie. Het is nog niet bekend of de ex-president op de uitnodiging zal ingaan.