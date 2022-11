Stef Verpraet (33) lanceert een nieuw Belgisch saxofoonmerk

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vanwaar uw fascinatie voor de saxofoon?

Stef Verpraet: Het is met voorsprong het mooiste instrument in een orkest. Daarom ben ik saxofoon gaan studeren, aan het Lemmens- instituut in Leuven en het conservatorium in Antwerpen, gevolgd door een specialisatiejaar in Tilburg. Daarna gaf ik saxofoonles, en in bijberoep verzamel en herstel ik oude saxofoons.

En nu hebt u een nieuwe saxofoon ontwikkeld?

Verpraet: Tijdens de coronaperiode besloot ik de veilige haven van het onderwijs te verlaten om mij voltijds te wijden aan het herstellen van instrumenten. Toen groeide het idee om een eigen saxofoon te fabriceren.

Waarom?

Verpraet: Ik zag in mijn atelier nieuwe saxofoons met almaar meer snufjes die de klankkleur niet noodzakelijk ten goede komen. Ik wil terug naar vroeger, toen er eenvoudiger en duurzamer instrumenten werden gebouwd, bijvoorbeeld met minder kleppen.

Welk type saxofoons produceert u?

Verpraet: Ik maak twee versies. De eerste in ongelakte messing. De lak op een saxofoon houdt een deel van de resonantie tegen, vandaar. Dat type wordt eerder gebruikt voor pop- of jazzmuziek. De andere versie heeft een cognackleurige lak. Die is meer geschikt voor klassieke muziek. Daarmee kun je een ronde, gecentreerde toon beter en langer aanhouden.

Wat kost uw saxofoon?

Verpraet: Ik zit in het middensegment. Een studiesaxofoon die in China of Taiwan wordt gebouwd, kost gemiddeld zo’n 1000 euro. Voor een saxofoon uit het topsegment, bijvoorbeeld van het Franse merk Selmer Paris, betaal je makkelijk 5000 tot 10.000 euro. Bij mij kost een altsaxofoon ongeveer 2500 euro en een tenor 2800 euro.

Is de saxofoon een populair instrument?

Verpraet: Zeker in ons land. De klassen zitten allemaal overvol.

Wat verwacht u van uw uitvinding?

Verpraet: Het merk is pas gelanceerd op 6 november. Intussen heb ik er al vier van verkocht en ontving ik heel wat bestellingen. Het loopt dus goed, maar ik ben een eenmanszaak. Ik wil de kwaliteit van mijn instrumenten goed bewaken. Toch ben ik ambitieus. Ik hoop de komende jaren het absolute topmerk Selmer flink te beconcurreren, en die verkopen duizenden saxofoons per jaar.