Sprinkhanenzwerm

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Treksprinkhanen vormen zwermen met daarin tot 50 miljoen exemplaren per vierkante kilometer. Ze richten een ravage aan in landbouwgebieden. Hun biologie wordt uitgebreid onderzocht in de hoop efficiënte bestrijdingsmiddelen te vinden. Een ploeg rond bioloog Jozef Vanden Broeck (KU Leuven) geeft in Proceedings of the National Academy of Sciences voor het eerst een verklaring voor de opvallende gele kleur van mannelijke treksprinkhanen in zwermen. Ze helpt om in de massa een onderscheid te kunnen maken tussen mannetjes en vrouwtjes, wat de voortplanting bevordert. In de niet-zwermende fase van de soort zijn beide geslachten bruinachtig gecamoufleerd.