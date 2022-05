De Belgische Improvisatie Liga (BIL) – bezieler van het VRT-programma Onvoorziene Omstandigheden (1994) – bestaat 32 jaar en krijgt de Ultima Amateurkunsten.



‘Het meest hilarische moment van een BIL-avond? Het moment waarop de scheidsrechters bekogeld worden met sloffen’, vertelt zangeres en BIL-coördinator Marie Schoovaerts. Zij coördineert het gezelschap al een drietal jaar maar is al veel langer fan van BIL, waar onder meer Dimitri Leue, Tom Lenaerts en Johan Terryn het klappen van de zweep leerden.

Een voorstelling van BIL heet een ‘match’ en wordt gespeeld door twee ploegen. Beurtelings improviseren ze rond een thema. De scheidsrechter ziet toe op het naleven van de regels. ‘Kijken, luisteren, accepteren’ is de hoofdregel. Na elke scène kiest het publiek de winnaar en gooit het met sloffen als het niet akkoord gaat met de beslissing van de scheidsrechter.

Dat klink haast als een sportwedstrijd.

Marie Schoovaerts: Klopt! We spelen in een ijshockeyring, onze spelers dragen sportshirts en elke ploeg heeft een kapitein. Per scène is er een thema. Die thema’s – van westerns tot het gezinsleven – worden vooraf bepaald door onze scheidsrechters.

De jury is in haar motivatietekst lovend over hoe BIL erin slaagt subsidieloos te werken én te investeren in een professionele omkadering van projecten en spelers. Hoe doet u dat?

Schoovaerts: Onze financiële motor zijn de opdrachten die we voor bedrijven doen, zoals teambuildings en animaties. Daarmee investeren wij in workshops voor bijvoorbeeld mensen die aan hun zelfvertrouwen willen werken. Tijdens de pandemie ontwikkelden we de online show BILLIE. Mensen konden via de chat de liveshow in het theater sturen. Daaruit ontstond een voorstelling die wij dit najaar in de theaters spelen.

U brengt dit najaar uw debuutplaat uit maar zingt nog niet bij BIL. Hoe belangrijk is muziek bij BIL?

Schoovaerts: Héél belangrijk. De musicalscènes zijn de populairste tijdens de matchen. Daar zit onze pianist Ingmar Dasseville voor veel tussen. Met zijn muziek stuurt of ondersteunt hij het spel. We dromen ervan om ooit een impromusical te maken zoals de Britse Showstopper! The Improvised Musical.

Wat opvalt: in uw voorstelling komt altijd alles goed.

Schoovaerts: Dat is de ongeschreven gouden regel. In tegenstelling tot de professionele kunstenwereld willen wij het publiek een vrolijke, luchtige avond bezorgen én hen – met onze regel: ‘kijk, luister en accepteer’ – een subtiele hint geven. Improvisatietheater is een oefening in je weerbaarder, assertiever en communicatiever opstellen.