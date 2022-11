Slimmer dan andere apen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In onze hersenen zitten niet alleen neuronen, maar ook gliacellen die voor structuur en bescherming zorgen. Neurowetenschappers van de Universiteit Luik bespreken in Science de rol van zogenaamde radiale gliacellen in de neocortex van onze hersenen, die een groot verschil maakt inzake intelligentie.

In onze evolutie werd één aminozuur vervangen in een eiwit dat een rol speelt in de vermenigvuldiging van radiale gliacellen – eiwitten zijn ketens van aminozuren. Door de switch nam het aantal gliacellen én neuronen in onze neocortex toe.

Het werk steunde op experimenten met klompjes hersenweefsel die gekweekt worden in laboratoriumschaaltjes. Andere onderzoekers gebruiken de techniek om de oorzaken van verschillen tussen onze hersenen en die van chimpansees op te sporen – hun werk verscheen in EMBO Reports. De introductie van een gen dat alleen in mensenhersenen voorkomt in chimpanseehersenen leidde ertoe dat er meer hersenstamcellen gevormd werden, waardoor ook de chimpanseehersenen meer groeiden.