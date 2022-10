Sihame El Kaouakibi – Subsidiefraude

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het parket wil de gewezen Open VLD-politica, haar partner Erika Nguyen en de vzw Let’s Go Urban vervolgen voor valsheid in geschrifte en subsidiefraude. De vermoede fraude zou 269.000 euro bedragen, subsidies verkregen bij de stad Antwerpen. Onderzoeken naar mogelijke fraude bij de Brusselse vzw WeLoveBXL en naar Urban Point, het failliete horecabedrijf van El Kaouakibi, lopen nog. Eind oktober beslist de raadkamer of Sihame El Kaouakibi naar de strafrechter moet.