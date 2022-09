Serena Williams – Icoon zwaait af

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In een bomvol Arthur Ashestadion speelde het tennisicoon haar laatste profmatch. Na haar nederlaag in de derde ronde van de US Open liet een emotionele Williams haar tranen de vrije loop. ‘Herinner mij als een sporter met crazy energie en veel liefde’, zei de winnares van 23 grandslamtitels. Serena Williams debuteerde in 1995 in het profcircuit. Ze stond 319 weken op nummer één en won 85 procent van haar matchen. ‘Tijd doorbrengen met mijn dochter’, zegt Williams over haar toekomstplannen.