Schubert Days Flagey Brussel

Iedereen heeft zo zijn eigen Schubert: de virtuoze van de impromptu’s of de galante van de fantasieën en rondo’s, de weemoedige of de wanhopige, de naar het oneindige grijpende of de doelloos door de sneeuw zwervende. Voor pianist Julien Libeer, die de Schubertdagen in Flagey mee cureert, zijn de twee grote liefdes van Schubert de muziek en de vrienden. Voor mij is het de nacht. En de dood, natuurlijk, de kale maar zachtaardige vriend die ons allemaal komt halen. Hij was alomtegenwoordig in Schuberts leven en muziek. En toch hield de Oostenrijker altijd feestjes, met vrienden en muziek. Schubertiades als dansen op de vulkaan. Virtuoos en elegant, want de rest komt hoe dan ook. Dankzij – naast Libeer – uitstekende musici zoals het Danish String Quartet, Paul Lewis en vele anderen kunnen we die sfeer even opnieuw beleven. En wordt het toch nog een mooie tijd.