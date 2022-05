Finland dient een verzoek in om lid te worden van de NAVO, het militaire bondgenootschap van Europese landen en de Verenigde Staten. Finland stelde zich van oudsher neutraal op, maar de Russische invasie in Oekraïne maakt toenadering tot de legers van Europa en de VS noodzakelijk, vindt premier Sanna Marin. Buurland Zweden volgt het Finse voorbeeld. Het Kremlin noemt de NAVO-uitbreiding ‘een directe bedreiging voor Rusland, die een overeenstemmende reactie zal uitlokken.’