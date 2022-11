Sander Wuyts (31) wil ons aan het fermenteren krijgen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

U noemt zichzelf ‘een enthousiaste allround wetenschapper’.

Sander Wuyts: Daarom ben ik bio-ingenieur gaan studeren aan de UAntwerpen. Alles komt er samen: wiskunde, biologie, chemie, fysica enzovoort. Ik heb mij gespecialiseerd in microbiologie en genetic engineering en onderzocht er hoe we bacteriën en gisten kunnen gebruiken om allerlei coole dingen te doen.

Zoals het fermenteren van groenten, het onderwerp van uw doctoraat?

Wuyts: Ik onderzocht welke bacteriën er in gefermenteerde sapjes zitten. Daarvoor heb ik DNA gehaald uit het snot van mensen, maar ook uit hun stoelgang en zelfs de vagina. Wij waren op zoek naar probiotica, bacteriën die ingezet kunnen worden als goede bacteriën. We hebben al die stalen onderzocht met DNA- en computertechnieken.

Na uw doctoraat bent u twee jaar gaan werken aan het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg.

Wuyts: Daar onderzocht ik hoe relatief eenvoudige geneesmiddelen als Dafalgan ons microbioom kunnen beïnvloeden. Het microbioom is een verzameling van allerlei bacteriën, virussen en gisten die in ons lichaam zitten. Ze beschermen ons tegen ziekteverwekkers en helpen ons bij de spijsvertering. Daarna keerde ik terug naar Antwerpen om meer toegepast onderzoek te doen. Samen met enkele collega’s heb ik er de spin-off ImmuneWatch opgericht. Daar monitoren we immuunreacties om vaccins en immuuntherapie beter te maken. Specifiek proberen we de ontwikkeling van T-cellen in ons lichaam te versnellen. Die zijn zeer nuttig bij de bestrijding van virussen, bacteriën en parasieten en het voorkomen van onder meer kankers.

En dan is er nog Kultured, een bedrijf dat u samen met uw broer Thomas hebt opgericht.

Wuyts: Hij is specialist in financieel advies. Toen ik hem vertelde over een idee om meer mensen aan het fermenteren te krijgen, begonnen we al snel een eigen onderneming. Ons doel: ervoor zorgen dat mensen niet meer aarzelen om te fermenteren. Velen zijn bang voor de onzichtbare bacteriën die je nodig hebt in het fermentatieproces. Daarom hebben we een startercultuur ontwikkeld, een zakje boordevol goede bacteriën. Die verkopen we via een webshop. Zo’n starter maakt fermenteren sneller en veiliger.