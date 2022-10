Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Auteur Salman Rushdie houdt blijvende letsels over aan de aanslag op zijn leven. In augustus werd Rushdie neergestoken bij een lezing in de staat New York. Sindsdien heeft de Brits-Indiase schrijver het zicht in één oog verloren en kan hij één hand niet meer bewegen. In 1989 had de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwah of doodvonnis uitgesproken over Rushdie, wegens diens boek De Duivelsverzen. De 24-jarige aanslagpleger blijft gearresteerd.