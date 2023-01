Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De gele kleurstof van saffraan heeft helende eigenschappen, maar is peperduur. Nu is er in een kamerplant, de Kaapse jasmijn, een enzymatisch proces ontdekt dat haar productie stimuleert. Gehoopt wordt dat de kleurstof daarmee op grotere schaal gemaakt kan worden. (Plant Biotechnology Journal)