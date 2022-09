Roger Waters – Poolse censuur

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een reeks concerten van Pink Floyd-icoon Roger Waters in de Poolse stad Krakau is geannuleerd wegens zijn mening over de oorlog in Oekraïne. Waters schreef een open brief aan de Oekraïense first lady Olena Zelenska waarin hij de ‘extreme nationalisten’ binnen de regering van haar man de schuld gaf voor de oorlog. Hij bekritiseerde ook de westerse wapenleveringen. Het stadsbestuur van Krakau trok de vergunning van de concerten in. Waters noemt dat ‘draconische censuur’.