Rijkelijk ontbijten of dineren?

De strijd tegen overgewicht wordt op veel fronten gevoerd, maar niet alle inspanningen zijn efficiënt. Een studie in Cell Metabolism stelt dat de timing van maaltijden geen noemenswaardig effect op het lichaamsgewicht heeft. Er werd van uitgegaan dat het tijdstip van de belangrijkste maaltijd van de dag een invloed zou hebben op het gewicht, maar dat blijkt niet te kloppen. Of je nu inzet op een uitgebreid ontbijt of rekent op het avondeten: de gewichtsevolutie is gemiddeld dezelfde. In het eerste geval doe je calorieën op voordat je aan je dagactiviteit begint, in het tweede geval vul je aan wat je in de loop van de dag hebt verbruikt.

Een andere studie in hetzelfde blad kwam tot het besluit dat lichaamsbeweging bij magere mensen doorgaans maar een bescheiden rol speelt om hun slanke lijn te behouden. Ze waren gemiddeld zelfs een kwart minder actief dan mensen met een ‘normaal’ gewicht en verbruikten 12 procent minder energie. Sommige mensen zijn dus van nature mager, wat gunstig is voor hun gezondheid – zolang ze niet té mager worden.