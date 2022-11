Redman/Mehldau/McBride/Blade Bozar Brussel

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Haaa, supergroepen. Ze zijn vaak veel tegelijk. Veel grote namen, cv’s, veel geschiedenis, veel ego’s, veel geld ook. Zelden levert zo’n droomband van een concertpromotor echt de som van de delen op. En dan heb je de combine van tenorsaxofonist Joshua Redman, pianist Brad Mehldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade. Ja, veel grote namen, en in dit geval: vooral veel fun. Redman keert hiermee terug naar 1994, toen hij met dit gezelschap van toenmalige ‘jonge talenten’ het album MoodSwing opnam. In 2020 volgde Round Again, en nu is er Long Gone. Laat het slotnummer daarvan, een liveversie van de MoodSwing-track Rejoice, een wegwijzer naar Bozar zijn. Vier gelouterde gevestigde waarden kiezen voluit voor de melodie en de interactie. Geen zoekende dwarsheid, geen ijdel prinsjesgedrag, maar amicale overgave. Dit is jazz met de gulle geut.