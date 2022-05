Recep Tayyip Erdogan – Opent deur voor Saudi’s

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Turkse president haalt de banden met Saudi-Arabië aan tijdens een tweedaags bezoek. Beide landen botsten na de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Turkije schortte vorige maand de rechtszaak op. De economische represailles van Saudi-Arabië deden de Turkse economie, die sowieso in zwaar weer zit, pijn. ‘Dit opent de deur naar een nieuw tijdperk’, zei Erdogan over de hernieuwde samenwerking. Turkije voert in alle Golfstaten een charmeoffensief.