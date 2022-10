Recaptioning, Congo, FOMU, Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk beeld er van Congo opgehangen werd tijdens de koloniale periode, hing sterk af van wie de beelden maakte en met welk doel. De onthullende expo Recaptioning Congo in het Antwerpse Fotomuseum weeft verschillende perspectieven door elkaar. Ze bevat foto’s gemaakt door zowel Belgen als Congolezen die het paternalistische propagandaplaatje moesten illustreren, en Congo voorstelden als een spiegelbeeld van België. Die beelden staan in schril contrast met de foto’s van Afrikaanse fotografen die het dagelijkse leven in Congo wel op een authentieke en waardige manier wisten te vatten. En dan zijn er nog de beelden die de gruwel onder het bewind van koning Leopold II blootlegden. Een verrassende expo over beeldvorming en representatie, bevolkt door spelende kinderen, cowboys uit Kinshasa, een sint uit de tropen en de spoken van het kolonialisme.