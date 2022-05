Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Rebekka De Backer (24) is de jongste zelfstandige bouwer van strijkstokken in ons land en ze is een van de laatste.

Waarom begint iemand strijkstokken voor violen te maken?

Rebekka De Backer: Mijn ouders zijn allebei klassieke muzikanten en zelf speel ik al jaren viool. Naarmate ik ouder werd, groeide mijn fascinatie voor de combinatie van het ambacht om een muziekinstrument te maken en muziek.

Waar hebt u het vak geleerd?

De Backer: In ieder geval niet op school want zo’n opleiding bestaat niet. Je moet een zogenaamde meester vinden die je wil opleiden. Ik had het geluk dat ik in de leer mocht bij Ulf Johansson. Dat is een van de beste bouwers van strijkstokken in Europa. Hij woont en werkt in Harlösa, een dorpje in het zuiden van Zweden. Drie jaar jaar lang heeft hij me dat vak aangeleerd.

Waarom bouwt u strijkstokken of vioolbogen en niet de viool zelf?

De Backer: Omdat de vioolboog, nog meer dan de viool zelf, op maat moet worden gemaakt. De boog zorgt voor de articulatie van de kunstenaar met zijn instrument en legt de emoties in het spel. Daarom moet een goede vioolboog volledig gepersonaliseerd zijn.

Moet je daarvoor muzikaal aangelegd zijn?

De Backer: De meeste meesters zijn dat niet, maar ik vind het wel een voordeel. Muzikanten spreken vaak in een eigen, vrij abstracte taal die voor buitenstaanders niet altijd goed te begrijpen is. Als een violist bijvoorbeeld zegt dat zijn of haar strijkstok niet snel genoeg reageert, dan weet ik precies wat daarmee bedoeld wordt.

Wat kost zo’n boog en hoelang werkt u daaraan?

De Backer: Als je een beetje ervaring hebt, duurt dat zo’n twee weken. Bij mij kost een boog tussen de 1500 en 2000 euro. Een ervaren meester zal ongeveer het dubbele aanrekenen.

U bent een van de recente laureaten van Vocatio. Dat is een stichting die beurzen geeft aan jonge talenten.

De Backer: Ik krijg een beurs van tweemaal 5000 euro. Dat geld zal goed van pas komen want de inrichting van een atelier voor een vioolboogbouwer is een dure aangelegenheid. Het hout waarmee ik de bogen maak, wordt steeds duurder en moeilijker te importeren. Ik werk met pernambuco, een zeldzame houtsoort uit Brazilië. En de slof van de strijkstok, dat is het deel waarmee de muzikant de boog vasthoudt, wordt gemaakt van ebbenhout. Verder wil ik nog gereedschap aankopen dat op maat moet worden gemaakt.

Beluister ook de gloednieuwe podcast ‘Jong Talent’ op Knack.be of in uw favoriete podcastapp.