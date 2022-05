Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Wallonië kan een model worden in het hart van Europa.’ uit de State of the Union van Waals minister-president Elio di Rupo (PS)

‘Ik ben misschien te veel op mezelf gericht geweest.’ CD&V-minister Hilde Crevits in De Tijd