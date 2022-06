Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Dat proces van die Johnny Depp, moeten wij dat allemaal weten?’ Kardinaal Luc Van Looy in De Tijd

‘We zijn na de val van de Muur vadsig geworden. We hebben ons in slaap laten wiegen omdat we dachten dat de vrede verworven was.’ Kamerlid Theo Francken, N-VA, in De Zondag