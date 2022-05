Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Zou men een gebouw of een brug van een architect ook verwijderen als die zich aan pakweg enig #metoo-gedoe had schuldig gemaakt?’ Acteur Stany Crets opTwitter.

‘Ik schrijf geen boeken om over mezelf te praten of als therapie. Daar heb ik een privéleven voor. Een boek moet je zien op een politiek niveau. Alles is politiek.’ Schrijver Édouard Louis in Vrij Nederland.

‘Ik had geluk. Ik ben van na de oorlog. En ik hoop dat dat zo blijft.’ Muzikant Herman van Veen in Süddeutsche Zeitung.

‘Als je te voet van München naar Parijs reist, ontvouwt zich een wereldbeeld, een inzicht dat anders is. De wereld openbaart zich aan degenen die te voet reizen.’ Filmregisseur Werner Herzorg in The New Yorker.