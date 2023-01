Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Geplast

Zes lokale journalisten zijn gearresteerd wegens de verspreiding van een video waarop te zien is hoe president Salva Kiir in zijn broek plast. Het Internationale Comité ter Bescherming van Journalisten is bezorgd om hun lot. Het incident vond plaats tijdens een officiële ceremonie. De camera draaide weg, maar de beelden vonden hun weg naar de sociale media.