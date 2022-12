Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Failliet door samenzweringstheorie

Alex Jones heeft het faillissement aangevraagd. De Amerikaanse presentator moet 1,5 miljard dollar aan schadevergoedingen betalen voor het verspreiden van complottheorieën over een dodelijke schietpartij op een basisschool. Jones beweerde dat het bloedbad, waarbij zesentwintig mensen om het leven kwamen, in scène is gezet.