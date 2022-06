Portrait of a Lady – Villa Empain – Elsene

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoe vrouwen door de eeuwen heen in de kunst werden afgebeeld, van Oost tot West, van de Venus van Willendorf tot nu? U ontdekt het in deze veelzijdige expo in Villa Empain, die langs 85 werken leidt én voorbij de genderclichés loert. Er zijn prachtige portretten van de Belgische modernisten James Ensor, Constantin Meunier en Constant Permeke. En er zijn prikkelende werken van de internationale grootheden Henri Matisse, Pablo Picasso en Balthus. Aan sensualiteit, deemoed en deugdzaamheid geen gebrek dus. Maar Portrait of a Lady – een knipoog naar de gelijknamige negentiende-eeuwse roman van Henry James – toont meer dan de male gaze die het vrouwbeeld tot diep in de twintigste eeuw domineerde. Ook de vrouwelijke impressionisten Berthe Morisot en Mary Cassatt tekenen present, net als selfiekoningin Cindy Sherman en zelfs de koningin van Sheba. Of zo wil de mythe toch.