Podium Testerep / TG Vagevuur, Oostende

Wie in de middeleeuwen op het strand van Oostende stond, met de rug naar het vasteland, stond op een eiland: Testerep. Het

ging verloren door intensieve bosontginning. Regisseur Koen Boesman, artistiek leider van TG Vagevuur, ziet in het verhaal een metafoor voor hoe de mens met onze kwetsbare planeet omspringt. Met componist Peter Spaepen, spelers-muzikanten Yves De Pauw, Aline Goffin, Elisabeth De Loore, Jonas Steppe en Frans Van der Aa én geïnformeerd door onderzoekers van de VUB, het VLIZ, de KU Leuven en Howest maakt Boesman een stuk waarin het verhaal van het eiland verteld wordt. Boesman was met Rosa geselecteerd voor de Toneelschrijfprijs 2022. In die tekst verwerkte hij maandenlange research over de activiste Rosa Luxemburg in poëtische zinnen. Het resultaat was een ontroerend portret van Luxemburg. Voor Testerep hanteert hij dezelfde methode: veel research doen, veel schrijven én wandelen aan zee. Met de blik op de einder, waar ooit Testerep lag.