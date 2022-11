Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wat als je je jeugd opoffert om sportkampioen te worden en toch de top niet bereikt? Wat als je alles hebt om het te maken en mislukt? Die vragen stelt de podcast Net Niet, een productie van radiozender MNM. Elk van de gestopte sporters kent de reden waarom zijn of haar carrière knakte in de dop. Voetballer Funso Ojo verloor zich in het uitgaansleven, zwemmer Ward Bauwens worstelde met een ingewikkelde thuissituatie, turnster Julie Vandamme besefte op een dag dat andere gymnastes simpelweg meer talent hadden. Het maakt Net Niet bijwijlen een wrange podcast, want niet elke tegenslag valt te overwinnen. Het leven biedt niet altijd herkansingen. Tegelijk valt de liefde voor de sport op, bij deze atleten uit het verliezende kamp. Het meest missen ze de adrenaline, de voldoening van tot het uiterste gaan, het genot van de perfecte actie. Winnen of verliezen bleek uiteindelijk bijkomstig.