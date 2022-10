Philip Catherine 80, A’pen/Brussel/Hasselt

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het ontroerendste concert van het jaar, dat moet Philip Catherine op Jazz Middelheim zijn geweest. Golf na golf stuurde de Belgisch-Britse gitarist zijn melodieën over het publiek uit. ‘You were magnificent’, vertelden we hem achteraf in de coulissen. Hij lachte verlegen. ‘I know.’ En u, u wist het ook. Belgische publieken zijn al eens kil voor muzikanten van eigen bodem, maar dit moet de langste staande ovatie uit Catherines carrière zijn geweest. Op de koop toe is de man ook zo morsig-menselijk. De hemdskraag wordt al snel wat losser gemaakt, het jasje uitgetrokken, de hoed staat scheef – maar de manchetknopen blijven aan. Dát is Philip Catherine, ook in zijn muziek: gemanicuurde Britse finesse, Franse zwierigheid, en verfrommelde overgave. De Roma in Borgerhout (26/10), Flagey in Brussel (27/10) en CC Hasselt (29/10) ontkurken de champagne voor zijn tachtigste verjaardag. Cheers, maestro!