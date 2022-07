Peter Boone – Tonnen chocolade vernietigd

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De firma Barry Callebaut vernietigt honderden tonnen chocolade na een salmonellabesmetting in de fabriek in Wieze. Wat de besmetting veroorzaakte, is niet bekend, maar er zou geen besmette chocola bij de consument terecht zijn gekomen. De schoonmaak van de productielijnen en de opslagtanks is een zware klus en het staat nog niet vast wanneer de fabriek weer normaal zal draaien. Barry Callebaut is een fusie tussen het Franse Cacao Barry en het Belgische Callebaut, geleid door de Nederlandse ceo Peter Boone.