Pech onderweg? Vraag online bijstand aan VAB

Het kan iedereen overkomen: je auto start niet meer of heeft een kapotte band. Dan wil je uiteraard zo snel mogelijk hulp krijgen. Bij VAB kun je heel eenvoudig online pechbijstand aanvragen. En daarvoor hoef je zelfs geen VAB-klant te zijn.

Wat doe je als je met pech aan de kant van de weg staat? Bellen naar VAB is altijd al een logische reflex geweest, want de meer dan 350 hoogopgeleide VAB-wegenwachters krijgen de meeste problemen ter plaatse opgelost. Voortaan kun je die pechbijstand ook online aanvragen. Dat gaat bovendien sneller en efficiënter.

‘Bij klassieke pechverhelping per telefoon krijg je een operator aan de lijn die enkele gerichte vragen stelt om de locatie en de aard van de pech te bepalen. Daarna komt de vraag terecht bij onze dispatching, die bekijkt welke wegenwachters beschikbaar zijn en met welk voertuig’, vertelt Geert Markey, CEO van VAB. ‘Op piekmomenten – bijvoorbeeld op een koude maandagochtend na een verlengd weekend – kan die telefonische intake een bottleneck vormen.’

Sneller

Door de pechbijstand online aan te vragen, sla je een stap over. ‘Je vermijdt de wachtrij en wordt sneller geholpen. De aanvraag komt direct bij het dispatchingteam terecht. Wagens zijn tegenwoordig zo complex dat het wel even duurt voor we ter plaatse zijn met het juiste materieel. De helft van de tijd is nodig voor de diagnose- en dispatchingfase, de andere helft voor onze medewerker om zich te verplaatsen. Door dat eerste deel in te korten, geraken we sneller bij jou. Een digitale pechverhelpingsaanvraag versnelt het proces’, legt Geert Markey uit.

Exacte locatie

Naast tijdwinst zijn er nog voordelen. Bij de online-aanvraag is de exacte locatie meteen duidelijk. ‘De locatiebepaling kan niet correcter gebeuren dan met geolocatie op je smartphone. Gedaan dus met foutieve of onduidelijke locaties. Via je nummerplaat zien we − als je klant bent − ook meteen om welk type wagen het gaat, zodat we een gepast interventievoertuig kunnen sturen. Voor elektrische wagens, die veel zwaarder zijn, hebben we bijvoorbeeld enkele twaalftonners.’

Hoe vraag je online pechbijstand?

Online pechbijstand aanvragen bij VAB kan op twee manieren, ook door niet-VAB-leden. ‘De eerste weg is via onze smartphonevriendelijke website. Helemaal bovenaan staat de knop ‘Nu pech? Vraag je pechverhelping aan’. De tweede weg is via de KBC Mobile-app. We zijn er nog maar net mee begonnen en zien dat nu al 10 procent van de aanvragen online binnenkomt. Er is erg veel interesse. Dit is nog maar het begin van onze verdere digitalisering. Vanaf april 2023 kun je al onze producten digitaal aanvragen.’