Al twintig jaar heeft vastgoedmagnaat Paul Gheysens grootse plannen voor een tweede golfresort in Knokke-Heist. Naast twee golfbanen moest het project ook een groot hotel en een congrescentrum krijgen. Maar afgelopen week oordeelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het project een te grote impact zou hebben op het polderlandschap, en besloot ze geen vergunning af te leveren. Het is nog niet duidelijk of Gheysens protest zal aantekenen.