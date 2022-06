Ottobong Nkanga St.-Janshospitaal Brugge

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ze won de Belgian Art Prize én de Ultima voor Beeldende kunst, en ze stelde tentoon op de vorige Biënnale en Documenta. De laatste jaren gaat het hard voor de in Nigeria geboren maar al jaren in Antwerpen wonende Ottobong Nkanga. Zo hard dat ze op haar 48e een retrospectief krijgt in het Brugse Sint-Janshospitaal. Voor de benedenzaal creëerde ze een nieuwe versie van Taste of Stone, een installatie met witte keien die een landschap vormen voor bezinning en heling, de thema’s waarrond de expo is gedrapeerd. Op de houten zolder presenteert ze een variant op haar sculptuur Anamesis, gevuld met kruiden en specerijen die ooit in Brugge werden verhandeld. En in de kruidentuin van de oude apotheek is een nieuw beeld van haar te zien. Poëtische verhalen over identiteit, macht, territorium en exploitatie, in dialoog met werken uit de collectie van Musea Brugge.